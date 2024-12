Liberoquotidiano.it - Casa a prima vista, riuscite a riconoscerlo? L'impensabile foto dal passato: chi è | Guarda

Semplicemente irriconoscibile. Gianluca Torre è forse l'agente immobiliare dipiù "impostato": un professionista serio, impeccabile, dal look discreto e molto rassicurante. Quasi impossibile immaginarlo giovane, senza occhialini da, con la chioma decisamente più sbarazzina (fluente o più corta, ma sempre molto alla moda). Per questo alcunecomparse sui social del protagonista dello show "immobiliare" di Real Time sono diventate virali in questi giorni di sosta. Il programma più sorprendente di questa stagione televisiva, con picchi di ascolti e share capaci di battere rivali agguerriti e ben più strombazzati nella fascia dell'access prime time come Amadeus e il suo Chissà chi è sul Nove, è infatti in pausa invernale. Tornerà tra poche settimane, a inizio 2025, e la squadra che vince non si cambia: a Roma se la vedranno Corrado Sassu, Nadia Mayer e Blasco Pulieri, mentre a Milano proprio Torre, conosciuto dai colleghi e dai telespettatori con l'affettuoso soprannome di "Biscottino" e le due scatenate primedonne Ida Di Filippo e Mariana D'Amico, sempre molto attive anche sui social.