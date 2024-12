Oasport.it - Basket: Virtus Bologna corsara a Milano, Trento è da spettacolo e 10/10 a Scafati in Serie A

Tre le partite nel pomeriggio dellaA 2024-2025, per quel che riguarda la parte iniziale del pomeriggio fattosi sera della 10a giornata. Solo vittorie in trasferta, e tutte di rilievo: per Sassari è l’allontanamento dalla zona calda, perè la 10a vittoria di fila, per laè un inseguimento alla vetta che continua.UMANA REYER VENEZIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 78-84Nella riedizione della finale scudetto di cinque anni fa la Reyer deve cedere contro un ottimo Banco, che l’aggancia a quota 8. Comincia bene Sassari, con un 7-12 che si trasforma rapidamente in 7-19 con tanto di Fobbs, Bendzius e Bibbins. Il parziale lo interrompe Casarin dalla lunetta, ma in generale Sassari controlla ed è avanti 17-26 dopo 10?. I padroni di casa, scesi sul -12 (22-34), non riescono a riscuotersi subito, anche se mantengono le distanze grazie a un ottimo Wiltjer che consente il rientro negli spogliatoi sul 37-47.