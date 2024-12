Iltempo.it - Atreju, Bonolis e la filosofia "sti ca...". Il botta e risposta con Bertinotti

Uomini sempre poco allineati. Si intitola così il dibattito alla giornata di apertura di, la kermesse dei giovani di Fratelli d'Italia al Circo Massimo, con Fausto, Pietrangelo Buttafuoco e Paolo. In conduttore tv ha parlato dell'importanza di essere "disallineati", senza criticare a prescindere chi invece è allineato: "Ma credo che sia un peccato allinearsi se uno lo fa per convenienza o per paura o per ignoranza. Ecco, queste sono tre strade abbastanza inquietanti". Frase che strappa un applauso dalla platea che sorprende: "Ammazza!". Il conduttore di Ciao Darwin Il senso della vita e tanti altri programmi ha risposto alla domanda di Buttafuoco sulle opere che lo hanno spinto a "disallinearsi": "Due libri, La nascita di una controcultura di Theodore Roszak e Cent'anni di solitudine di Gabierl Garcia Marquez che mi ha portato nella speranza che si potesse con la fantasia colorare un pochettino il mondo che ai miei tempi appariva abbastanza grigiastro".