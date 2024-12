Quotidiano.net - Artigiano in Fiera chiude con oltre un milione di visitatori

Sicondil'edizione, da record, diinche è pronto a tornare con una novità, un'edizione anche primaverile. Dedicata al tema 'Essereè una scelta di vita' l'edizione di quest'anno ha visto protagonisti in 9 giorni, 2.800 espositori da 90 Paesi su 8 padiglioni, più di 15.000 addetti negli stand ela soglia deldi. Nel 2025 l'inraddoppia con la prima edizione primaverile, sempre a ingresso gratuito dal 29 maggio al 2 giugno, alladi Milano Rho. "Esprimiamo la nostra gratitudine per l'esperienza condivisa tra espositori,e organizzatori e per il grande successo ottenuto che hanno rafforzato e superato i risultati già positivi della passata edizione - ha commentato ha commentato Antonio Intiglietta, presidente di Ge.