Isaechia.it - Amici 24, puntata del 8/12/24: Diego eliminato, Luk3 e Chiara vincono le sfide. Rudy Zerbi sta pensando di sostituire Ilan

Ladell’8 dicembre 2024 diè cominciata con una sfida molto importante, che ha decretato l’eliminazione di un cantante della scuola. Si trattava diLazzari, che ha dovuto lasciare il posto a Mollenbeck, scelto per scontrarsi con lui a suon di note. A giudicare la loro sfida è stato chiamato Carlo Di Francesco, musicista e produttore che ha voluto sentire i due ragazzi su ben due pezzi, il loro inedito e una cover.L’esperto di musica ha dato una spiegazione ben precisa per la sua scelta, svelando che ha vistotroppo sicuro di sé: “C’è secondo me un rischio stando qui dentro. Perdonamima tu oggi ci hai messa una sicurezza che dovevi dimostrare, almeno a me. La sfida la vince lui“. Il nuovo alunno, quindi, entra a far parte della squadra di Lorella Cuccarini.