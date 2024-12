Ilgiorno.it - A Bergamo giudici di pace vicini al collasso: solo 8 in servizio sui 21 previsti e diecimila pratiche da trattare

– Un carico di lavoro a tratti soffocante. Un organico ridotto all’osso, con 8inin questo momento (5 per il civile e 3 per il penale) a fronte di una pianta organica di 21dal Ministero. Udienze rinviate in media anche a distanza di un anno, quando non addirittura due. Una continua corsa contro il tempo per smaltire l’arretrato, i cui numeri sono impressionanti e raccontano di fascicoli aperti contemporaneamente sul tavolo che variano tra gli 800, 900 o anche mille o più per ciascun giudice. Con un totale di quasi 10milada. È drammatica la situazione in cui da tempo sono costretti a lavorare ididinella sede di via S.Alessandro. Un quadro aggravato dalla riforma Cartabia, con la quale è entrato in vigore un aumento della competenza per valore del giudice di, passata per le liti relative a beni mobili da 5mila fino a 10mila euro e per le controversie in materia di risarcimento dei danni da sinistri stradali da 20mila a 25mila euro.