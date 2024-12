Sport.quotidiano.net - Tottenham-Chelsea in tv e streaming: dove vedere il big match di Premier

Londra, 7 dicembre 2024 –è la sfida che chiuderà il quindicesimo turno diLeague, e andrà in scena domani alle 17:30 alHotspur Stadium. Le due squadre, entrambe di Londra, sono tra le più importanti di tutto il campionato inglese: gli Spurs contano, tra l’altro, 2 titoli d’Inghilterra, 2 Coppe d’Inghilterra (o FA Cup), 4 Coppe di Lega inglesi, 7 Community Shield e anche 2 Coppe Uefa (o Europa League). I blues, invece, possono vantare 6 vittorie dellaLeague, 8 Coppe d’Inghilterra, 5 Coppe di Lega inglesi, 4 Community Shield e, soprattutto, 2 Coppe Uefa e 2 Champions League, oltre che altri vari tornei internazionali. Quello tra queste due squadre è uno dei derby più sentiti della capitale inglese, tanto che in un sondaggio del 2012 i supporters dei blues consideravano ilcome loro principale rivale, mentre per i fans degli Spurs, ilstava al secondo posto nella classifica delle squadre più “odiate”, alle spalle dell’Arsenal.