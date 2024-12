Secoloditalia.it - Simone Cristicchi: “L’odio di sinistra mi ha costretto alla scorta per lo spettacolo sulle foibe”

Leggi su Secoloditalia.it

Per il coraggiosointitolato Magazzino 18, dedicatotragedia dellee all’esodo istriano,ha rivelato di avere avuto pesanti minacce d. “Ho avuto lain teatro per tre anni e mezzo”, racconta il cantautore ai microfoni di Radio Cusano Campus, che quest’anno torna al Festival di Sanremo dopo cinque anni di assenza.“Ho pagato a livello politico lo”Intervistato sul pensiero libero, sulla politica e sull’urgenza di tornarecanzone d’autore,ha tracciato il suo percorso artistico. “Sono un disertore che non ha bisogno di disertare. Mi reputo una scheggia impazzita sia della musica che del teatro e ho sempre trovato un grande affetto da parte del pubblico per questa mia coerenza, credo che ognuno faccia sempre scelte secondo coscienza.