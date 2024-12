Ilrestodelcarlino.it - Protesta dei lavoratori a Comunanza contro la chiusura dello stabilimento Beko

Proseguono, a, le manifestazioni promosse daiperrela decisione delladi chiudere lopiceno. Questa mattina, alle 10, i dipendenti della multinazionale e i loro rappresentanti sindacali sfileranno in corteo lungo le vie del paese, partendo dalla fabbrica di Villa Pera e arrivando sotto al Comune. Unapacifica, come tutte quelle messe in atto fino ad ora, che servirà per lanciare di nuovo un grido d’allarme e un appello ai vertici della multinazionale affinché facciano un passo indietro. Il tutto, tra l’altro, in vista del 10 dicembre, quando si svolgerà un nuovo tavolo di confronto al ministero del Made in Italy. Al corteo di questa mattina, tra gli altri, sarà presente anche l’onorevole Augusto Curti, deputato del Pd ed ex sindaco di Force.