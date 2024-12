Lettera43.it - Paesi Bassi, crolla una palazzina all’Aja: almeno 20 morti

Un’esplosione nella notte tra il 6 e il 7 dicembre ha devastato unaresidenziale di tre piani, nei, causando20 vittime secondo i servizi di emergenza locali. L’edificio, situato in Tarwekamp, èto dopo una deflagrazione, seguita da un incendio. Non è ancora noto quante persone siano rimaste intrappolate sotto le macerie. Poco dopo l’incidente, testimoni avrebbero segnalato un’auto che si sarebbe allontanata a gran velocità dalla zona, e la polizia ha lanciato un appello per raccogliere informazioni. Il premier olandese Dick Schoof ha commentato: «Sono sconvolto dalle terribili immagini del crollo di un appartamento all’Aia. I miei pensieri sono rivolti alle vittime, a tutte le persone coinvolte e ai soccorritori».La situazione: si cercano sopravvissuti tra le macerieI soccorsi, supportati da unità provenienti da diverse regioni, tra cui Rotterdam-Rijnmond e Zuid-Holland Zuid, sono ancora in corso.