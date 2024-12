Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus Cesena: giovane squadra in ascesa nel basket femminile di serie B

L’aria di alta classifica è come quella di montagna: fa bene allo spirito. Con la differenza che laper prendersi il gusto di respirare a pieni polmoni, non ha avuto bisogno di prenotare una vacanza. La giovanissimadi coach Luca Chiadini in effetti veleggia in quarta posizione nel campionato didiB a quota 12 punti, condivisi con HappyRimini, Castel San Pietro e Valdara. Il tutto senza considerare che leti hanno una gara da recuperare e che il terzo posto è appena a due punti di distanza. Un ottimo risultato, parziale, si intende, che può essere ancora migliorato. Magari capitalizzando al massimo la sfida interna in programma domani alle 18 al PalaIppo contro la Magik Rosa Parma, penultima. Coach Chiadini, vi godete il momento? "Il mio mantra è che è vietatissimo mollare anche solo di un centimetro prima della fine della stagione: dunque tutti a testa bassa a pensare a una gara alla volta.