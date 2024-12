Secoloditalia.it - Notre Dame: Macron ammaccato investe tutto sulla Grandeur, sperando che non piova troppo

Emmanuelnon ha badato a spese per la solenne inaugurazione dell’apertura al pubblico di, che risorge dalle ceneri dopo 5 anni. Manca solo papa Francesco, assenza non certo casuale, per il resto ci saranno tutti i grandi della terra, una cinquantina di capi di Stato e alcuni sovrani (da Trump a Ursula von der Leyen, da Zelensky a Elon Musk, per l’Italia le massime istituzioni con Sergio Mattarella e Giorgia Meloni arrivata a Parigi ieri) ad applaudire al miracolo francese.dalla caduta del governo Barnier, una batosta politica e personale, monsieur le president gioca la carta della. Per distogliere i riflettori europei e non solo dalla profonda crisi in cui è caduta la Francia dopo 7 anni di “ie”. Cosa c’è di meglio della metafora della rinascita utilizzando l’impatto mediatico della cattedrale romanica, simbolo iconico della Ville Lumière, che risorge dal rogo del 2019?giocaper uscire dalle seccheLa stampa è concentrata anche sul fattore pioggia, le condizioni meteo hanno tenuto un po’ tutti con il fiato sospeso dopo lo scivolone al taglio del nastro delle Olimpiadi.