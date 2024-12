Thesocialpost.it - Nettuno, uccide l’ex compagno a coltellate: arrestata 34enne

Una coltellata al torace dopo l’ennesima lite. Si è conclusa nel sangue la discussione tra un 44enne e la sua ex compagna in via Bachelet, a.L’uomo è stato trovato senza vita dai carabinieri e dai soccorritori del 118. La donna,poco dopo, era già nota per problemi di tossicodipendenza, come la vittima.La lite, che secondo le prime ricostruzioni verteva sulla custodia della loro figlia, è degenerata venerdì sera. Grida, minacce reciproche e poi un coltello: un colpo mortale al torace ha messo fine alla disputa. La vittima ha tentato una fuga disperata, ma è crollata nell’androne di un palazzo del quartiere popolare Santa Barbara, dove è stato trovato ormai senza vita.Quando l’ambulanza è arrivata, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Nel frattempo,compagna si è presentata volontariamente in caserma, con i vestiti ancora macchiati di sangue.