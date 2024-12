361magazine.com - Lulù Selassié, intervengono anche le sorelle Clarissa e Jessica sulla denuncia di Bortuzzo

Leggi su 361magazine.com

dopo ladi Manuelvive con indosso il braccialetto elettronico e le dueora rompono il silenzio su quanto è accaduto, dopo ladi Manuel, vive con indosso il braccialetto elettronico e le dueora rompono il silenzio su quanto è accaduto tra Manuel e, i due che fecero tanto parlare per la loro storia nata al GF Vip 6.“Abbiamo deciso di prenderci un paio di giorni per incanalare tutto – dicono le duedi– ciò che stiamo vivendo e, finalmente con affetto e stima per tutti coloro che ci seguono ormai da anni e ci supportano, vogliamo fare chiarezza. Per prima cosa, ci teniamo a rassicurare tutti coloro che sono preoccupati:sta bene. Conoscendo il suo carattere puro, integro e il suo cuore d’oro, sappiamo quanto sia importante per voi, per tutti noi che lei stia bene.