Giornalettismo.com - Hai una connessione ADSL? Il governo vuole aumentarti la bolletta

Leggi su Giornalettismo.com

Il piano “Italia 1 Gigabit” è a rilento. Questa è una cosa nota. Nonostante l’ammodernamento delle reti nel nostro Paese sia sostenuto dai fondi del PNRR, siamo ancora molto lontani dal raggiungimento degli obiettivi previsti, anche per quel che riguarda la cosiddetta banda ultra-larga. Il, però, sembra voler trovare i fondi per procedere con lo switch-off delle connessioni in rame andando a pescare direttamente da quei cittadini (e non sono affatto pochi) che ancora non hanno unain fibra, ma ne hanno una mista rame o una completamente in rame. Insomma, una sorta di tassa sull’. Questa proposta è contenuta all’interno di un emendamento alla Legge di Bilancio depositato dal deputato di Fratelli d’Italia Fabio Carmine Raimondo. Tassa su, l’emendamento e l’aumento dei prezzi Di cosa si tratta? Oltre a un’accelerazione del piano per la dismissione delle reti in rame (quindi, compreso l’), è previsto un aumento dei prezzi del 10% per l’utilizzo di connessioni basate su questo conduttore.