Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Abu Dhabi 2024: Norris in pole position, Leclerc parte ultimo

Leggi su Oasport.it

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Abu, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Yas Marina. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista dellae si è definita ladiper la gara di domenica 8 dicembre. Lo spettacolo non è mancato sull’esigente tracciato emiratino, dove si disputa l’appuntamento della stagione.Landoha conquistato ladel GP di Abu, firmando un perentorio 1:22.595 in chiusura della sessione di qualifica. Il pilota britannico ha preceduto di 209 millesimi il compagno di squadra Oscar Piastri e così la prima fila sarà interamente della McLaren, che si è posta in una chiara situazione di vantaggio per la conquista del titolo costruttori. Le vetture papaya precederanno la Ferrari di Carlos Sainz (terzo a 0.