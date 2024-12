Ilrestodelcarlino.it - Finto medico e innamorato truffa una donna online

Viene contattata su Facebook da uno sconosciuto che si presenta come undell’Onu, trattenuto in aeroporto a Roma. L’uomo le avrebbe fatto credere di esseredi lei e di aver bisogno di soldi. Soldi che poi le avrebbe restituito non appena si fossero visti. La vittima di questo tranello è una tolentinate di 53 anni. E il responsabile, un nigeriano di di 44 anni, Lucky Akpoebi Miebi, ieri è stato condannato in trubunale. I fatti sono avvenuti nel periodo di tempo compreso tra il 24 aprile e il 22 maggio 2018, a Tolentino. La 53enne era stata condanata sul suo profilo Facebook da uno sconosciuto, che si era presentato con il nome di Colbert McGregor,dipendente delle Nazioni unite. Il falsole aveva dichiarato il suo amire, e le aveva raccontato di essere stato trattenuto in aeroporto a Roma.