Ecco il calendario del Mondiale per club, finale al MetLife Stadium

ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Prima l’Inter il 17 giugno, il giorno dopo tocca alla Juve. Dopo il sorteggio di giovedì, la Fifa ha diramato ildel nuovoperche si disputerà negli Stati Uniti l’estate prossima, dal 14 giugno al 13 luglio. La gara inaugurale si giocherà all’Hard Rockdi Miami, alle 20 ora locale, fra l’Inter Miami di Messi e l’Al Alhy. Per quanto riguarda le due italiane, i primi a scendere in campo saranno i nerazzurri: esordio il 17 giugno contro il Monterrey alle 18 al Rose Bowl di Los Angeles (le 3 di notte in Italia fra il 17 e il 18); il secondo match, contro gli Urawa Red Diamonds, è in programma il 21 giugno al Lumen Field di Seattle (ore 12 locali, le 21 italiane); quindi la sfida al River Plate, sempre a Seattle, il 25 giugno alle 18 (le 3 del 26 giugno in Italia).