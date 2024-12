Iltempo.it - Donne al centro del palco reale, Cerno: perché è "caduta una gigantesca ipocrisia"

Quella che sta per concludersi è stata una "giornata di grande". Così Tommasoha riassunto le vicende di cui più si è discusso nelle ultime ore. Da una parte il ritorno della protesta di piazza e il crollo dei castelli accusatori della sinistra, che solamente due anni fa puntava il dito contro il governo per il posto destinato alla senatrice Liliana Segre in occasione della Prima della Scala; dall'altra la passerella di Elly Schlein e di Giuseppe Conte, che si sono accorti solamente adesso del disastro Stellantis. "Abbiamo visto cadere una. Abbiamo visto Liliana Segre al posto centrale dele quindi al posto di Mattarella, che è a Notre Dame per l'apertura della cattedrale. Vi ricordo che un paio di anni fa, quando il governo di Giorgia Meloni si è insediato, le polemiche sulla Prima della Scala riguardavano il fatto che Liliana Segre non potesse sedersi nello stessodi Ignazio La Russa", ha detto a 4 di sera Weekend il direttore de Il Tempo.