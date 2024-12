Feedpress.me - Corea del Sud, Yoon sopravvive all'impeachment ma "deve lasciare". Il suo partito lo salva ma congela i poteri. Protesta la piazza

Il presidente sudnoSuk-yeolall’grazie all’accordo dell’ultimo minuto con i conservatori del People Power Party , il suo, che ha boicottato il voto in Parlamento . La spallata delle opposizioni non è riuscita malgrado l’ ottimismo manifestato fino a questa mattina, tra le proteste di massa e l'indignazione nazionale per la maldestra legge marziale.