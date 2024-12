Abruzzo24ore.tv - Concerti, spettacoli e magia natalizia: il ricco calendario degli eventi a Pescara

- Dai Subsonica al balletto aereo, un Nataledi appuntamenti per grandi e piccini fino al 6 gennaio 2025. Il Comune diha ufficializzato il programma "d’Incanto", undinatalizi che spazia dalla musica agli, per regalare un mese di emozioni e intrattenimento. Le manifestazioni si svolgeranno dal 7 dicembre al 6 gennaio e prevedono una varietà di attività, pensate per ogni fascia d’età e gusto, congratuiti che toccheranno sia il centro che le periferie. Ad aprire le celebrazioni, il 7 dicembre, il concerto per l’Immacolata della Compagnia Virtuosa nella chiesa del Santissimo Rosario. L’8 dicembre, invece, il pubblico potrà ammirare uno spettacolo unico: il Sylphes Aerial Ballet, una performance di danza aerea sulle note di Vivaldi, con un’esibizione sospesa a 30 metri d’altezza in piazza della Rinascita.