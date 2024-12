Città della Scienza, il programma degli eventi di dicembre

Leggi su Ildenaro.it

Marco MilanoUn’esperienza straordinaria è quella annunciata daper trasformare il periodo natalizio in un percorso di scoperta e meraviglia scientifica. In calendario, infatti, dal 72024 al 6 gennaio 2025, “Un Natale die Scoperte”, unrealizzato dal polo scientifico napoletano ricco di, laboratori ed esperienze interattive pensate per visitatori di tutte le età. Un periodo speciale durante il quale il museo proporrà un calendario denso di attività che, come annunciato, combineranno “il fascinocon la magia delle festività natalizie”. Gli spazi del Science Centre si trasformeranno in un laboratorio vivente dove famiglie, adulti e bambini potranno esplorare i misteriattraverso esperienze coinvolgenti e divertenti.