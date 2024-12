Lanazione.it - Campi, Aldo Cazzullo presenta il libro ‘Il Dio dei nostri padri’

Firenze, 7 dicembre 2024 – Sarà il giornalista e scrittore, noto per i suoi saggi storici e per il ruolo centrale nel dibattito culturale italiano, il protagonista di lunedì 9 dicembre al Teatrodante Carlo Monni, con il suo“Il Dio deipadri. Il grande romanzo della Bibbia” (Harper Collins, 2024) e lo spettacolo “Il duce delinquente”. Appuntamento alle 18,30 nel foyer del teatro dove l’autore presenterà il suoin dialogo con il filologo Enio Bruschi, un viaggio emozionante sulle parole della Bibbia per mostrare al pubblico come sia il più grande romanzo mai scritto, attraverso una prospettiva originale e profonda sui personaggi, le storie e i messaggi universali del testo sacro - l’evento fa parte della rassegna CaRa -Racconta / Libri di Stagione, che approfondisce i temi degli spettacoli in programma, dando spazio agli autori e alle autrici protagonisti della stagione, attraversozioni di libri, la rassegna crea un dialogo intenso e significativo tra narrazione scritta e rapzione scenica.