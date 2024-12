Inter-news.it - Barella, Inter-Parma da incorniciare: due regali! Ora nuovo obiettivo

Leggi su Inter-news.it

ieri ha segnato inil momentaneo 2-0 nerazzurro. Il centrocampista sardo ha festeggiato bene un grande traguardo.CAMPIONE – Indiavolato, tarantolato: insomma Nicolò. Il centrocampista sardo, vicecapitano nerazzurro, ieri ha giocato una partita da grande protagonista nella convincente vittoria dell’sul. Sua la rete che ha messo in cassaforte il risultato, ossia quella del 2-0: un gol che ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di mettersi in sicurezza, prima del sigillo definitivo di Marcus Thuram.è ritornato al gol a distanza di tre mesi dalla perla contro l’Atalanta, suo unico gol fino ad allora in stagione. Ieri un altro gol che fa parte del grandissimo repertorio tecnico e tattico del giocatore sardo: ossia l’inserimento senza palla. Un gol che ricorda per modalità quelli segnati contro Juventus, nell’anno del diciannovesimo scudetto, o quello siglato al Camp Nou di Barcellona nella stagione del ritorno in finale di Champions League.