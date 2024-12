Sport.quotidiano.net - Atalanta, De Ketelaere viaggia a numeri da record: 19 gol e 20 assist in 15 mesi

Una vittoria nell’tira l’altra. Charles De, eroe nel successo contro il Milan, e’ convinto che la Dea capolista solitaria della serie A almeno fino a domenica sera, possa allungare ulteriormente la serie di nove successi consecutivi in campionato. “La mentalità è sempre quella di provare a vincere la prossima partita. Penso che quest’anno ne vinciamo tante e mostriamo che le possiamo vincere tutte. Questo ci sta dando fiducia". Una fiducia tale da non volersi fermare: ora la Dea sarà attesa da una trasferta a Cagliari e a seguire dal turno casalingo contro l’Empoli. “Nove vittorie non è poco. E' sempre difficile vincere in Serie A. Siamo in un bel momento e dobbiamo provare a mantenerlo. Quella contro il Milan è stata una vittoria molto importante che ha dato tanta fiducia alla squadra e anche a noi per vincere tante partite.