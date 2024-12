Impresaitaliana.net - AcquaFlash diventa Christmas Land, si accende il Natale al parco acquatico di Licola

Da oggi sabato 7 dicembre e fino a lunedì 6 gennaio, anche, con ingresso gratuito dalle ore 10,30 alle 22,30Dopo Edenia ancheabbraccia il, un posto magico per bambini e famiglie che potranno entrare algratuitamente da oggi, sabato 7 dicembre, fino a lunedì 6 gennaio, dalle 10:30 alle 22:30.Ad annunciarlo è stato Gianluca Vorzillo Ceo di Tanit, la società che gestisce i parchi di divertimento di Napoli eche si trasformeranno in villaggi natalizi. Oggi alle 16 una grande parata natalizia con personaggi magici come Babboe Grinch sarà alche al suo interno avrà anche una pista di pattinaggio su ghiaccio vero di circa mille metri quadrati.Dal oggi inoltre il Circo M.