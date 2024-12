Dilei.it - X Factor, la finale: il trionfo a sorpresa di Mimì e delle mise incredibili. Le pagelle

Alla fine l’edizione 2024 di Xcala il sipario con unaspettacolare a Piazza del Plebiscito a Napoli (tra Robbie Williams, Gigi D’Alessio e una delegazione di pinguini dal Polo Nord) e una grandissima vittoria: essere riuscita e ritornare ai fasti del passato, dopo alcune edizioni appannate, grazie ad una giuria azzeccata, ad una conduttrice perfetta, a dei talenti che hanno saputo toccare tutte le corde del panorama musicale, dal rap, al pop, dal melodico al rock e alladi alcune new entry in giuria, Lauro in primis, che hanno fatto la differenza. I nostri voti sullae su una edizione davvero “in odore di grazia”.LAURO E JAKE: TOTÒ E PEPPINO A MILANO 10Arrivano vestiti da cinepanettone Natale a Mosca, Jake in colbacco e Lauro in pelliccia, partono i meme sui social ma a fine serata dimostrano di averci visto lungo: Manuel è ibernato, loro ballano il trenino sul palco come superstiti del veglione di Capodanno.