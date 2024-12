Ilfattoquotidiano.it - X Factor accende piazza del Plebiscito e la rabbia di noi napoletani. Sindaco Manfredi: pietà

C’era una volta davanti all’ingresso del Palazzo della Provincia il Presidente Luis Durnwalder che dalle 6,30 fino alle 8 è a disposizione della popolazione, sette, otto, dieci minuti per ciascuno, poi tocca agli appuntamenti veri quando entra in ufficio. Per garantirsi un buon posto in fila, conveniva arrivare intorno alle 5. C’erano raggruppamenti e parentele: madre e figlio, marito e moglie, due soci in qualche cosa. Il presidente annotava sugli ormai mitici foglietti verde chiaro i casi di ciascuno: alle 8 arrivano i quattro segretari particolari e, a seconda delle competenze, ricevono e smistano. “Sa che anche Francesco Giuseppe riceveva i suoi sudditi? Sicuramente non come me, non tutti i giorni”. Non ha mai smesso in trent’anni, da quando è entrato in politica. Ha solo dovuto via via anticipare l’orario.