Ilfattoquotidiano.it - Viva Robbie Williams e la sincerità del suo ‘Better Man’: “Non l’ho fatto perché altri potessero riconoscersi nelle mie fragilità, l’ho fatto perché serve alla mia carriera”

Una sassata in cristalleria. Prendete, accettatelo sullo schermo come uno scimpanzé generato dal computer (la voce è sua, il corpo in motion capture è dell’attore Junno Davies) e improvvisamente lo stucchevole filone del biopic va in coriandoli.questa non è solo la trasposizione cinematografica della vita e delle opere della star di Stoke-on-Trent, con tutte le sue scomode verità: il sottotesto è che lustrare le vicende delle icone pop e rock come se fossero santi, poeti e navigatori del nostro tempo, Quelli-che-ce-la-puoi-fare-anche-tu-se-ci-credi-intanto-io-ho-avuto-culo-e-talento, ecco, quelle biografie edificanti e zuccherose, utili per vendere le rimanenze di catalogo che ancora giacciono sugli scaffali, tutta questa missione di riverniciatura industriale di miti da poster ha ampiamente rotto i cabbasisi.