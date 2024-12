Ucraina Zelensky a Nato | Servono più armi Russia | Ignorati avvertimenti Putin

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Nuovee altri aiuti militari per l’nella guerra contro la, a quasi tre anni dall’invasione da parte di Mosca. La richiesta è arrivata dal presidente ucraino Volodymyrin un colloquio telefonico con Mark Rutte.ha ringraziato il segretario generale dellaper aver ospitato la riunione del Consiglioa Bruxelles a livello di ministri degli Esteri. “Ho ribadito l’importanza di invitare l’nellae di garantire il tempestivo rafforzamento delle nostre brigate da combattimento con munizioni,ed equipaggiamento, nonché di rafforzare la difesa dell’contro il terrorismo aereo russo questo inverno”, ha scrittosu X. Secondo il presidente ucraino, con Rutte sono state coordinate “le nostre posizioni per avvicinarci a una pace giusta e stabile, poiché sostenere l’è fondamentale non solo per il nostro Paese, ma anche per tutti i partner in Europa, perché la sicurezza di uno è il fondamento della sicurezza di tutti”.