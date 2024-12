Lanazione.it - Tradizione, innovazione e sostenibilità. Il distretto cartario guarda al futuro

ambientale ed economia circolare, ma anche uno sguardo sulle sfide energetiche con focus dedicati alla riduzione dei consumi energetici e all’integrazione di pratiche virtuose nel rispetto delle normative europee. Questi alcuni dei temi affrontati ieri nella sede di Confindustria Toscana nord a Palazzo Bernardini in occasione dell’ultimo evento di QN Distretti, il ciclo di eventi ideato per approfondire le principali sfide e opportunità che i territori italiani stanno affrontando negli ultimi anni. E a Lucca non si poteva che parlare di carta: al convegno, moderato da Francesco Meucci, caposervizio de La Nazione di Lucca, anche i saluti di Cristina Privitera, vicedirettrice QN - La Nazione, di Eugenio Giani Governatore della Regione, di Marcello Pierucci, presidente della Provincia di Lucca e di Paola Granucci, assessore con delega a commercio, attività produttive,e decoro urbano del Comune di Lucca.