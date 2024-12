Terribile incidente stradale 18enne morto sul colpo e una donna gravissima | Sbalzato per 30 metri

Leggi su Caffeinamagazine.it

Questa mattina, 6 dicembre 2024, un tragicoha scosso la comunità di Vedelago, in provincia di Treviso. Sulla strada regionale 63, un giovane di soli 18 anni ha perso la vita in un drammatico scontro tra un’auto e una moto. L’ha avuto luogo intorno alle 8:30 e ha immediatamente attirato l’attenzione dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava viaggiando a bordo della sua motocicletta, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con un altro veicolo, guidato da unadi 41.>> Maltempo Italia, violenta bomba d’acqua: fulmine si abbatte su una casa, crolli e scuole chiuseL’impatto è stato devastante e ha causato il decesso immediato del ragazzo. A chiamare subito i soccorsi sono stati gli altri automobilisti, testimoni delschianto.