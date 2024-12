Tg24.sky.it - Stop ad impianti sci per raffiche di vento, 150 soccorsi in Valsesia

Leggi su Tg24.sky.it

Sono statiin alta, ad Alagna (Vercelli), 150 sciatori ed escursionisti bloccati dal forteche impedisce il funzionamento deglia fune. Un gruppo di persone - informa il Soccorso Alpino e Speleologico piemontese - si trova presso la stazione deglidel Passo dei Salati dove la società che gestisce le piste ha iniziato il trasporto a valle utilizzando i mezzi battipiste. Si registrano difficoltà a valle, tra Pianalunga e Alagna dove la neve non è sufficiente per il trasporto con i gatti delle nevi e la presenza di ghiaccio sulle strade di servizio impedisce l'accesso con i mezzi su ruote. Al momento - precisa il Soccorso Alpino - non ci sono situazioni critiche.