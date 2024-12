Lanazione.it - Spadolini maestro di storia e di giornalismo

Leggi su Lanazione.it

Fra i tanti cimeli, un posto d’onore è riservato alla sua Lexicon 90, l’inseparabile macchina da scrivere posata sul tavolo disegnato dal fratello e architetto Pierluigi. Attorno, di sala in sala, documenti, lettere, opere d’arte, foto, storiche pagine di giornale che raccontano la vita e le opere di Giovannie regalano uno spaccato delladel nostro Paese. Non a caso si intitola proprio L’Italia di Giovanni. Gli anni dello storico e del giornalista (1948-1972), la mostra inaugurata ieri nelle sede della fondazione che porta il nome del grande storico, politico e intellettuale, in occasione dei cento anni dalla sua nascita.. A tagliare il nastro nella villa che dal Pian dei Giullari si affaccia su Firenze, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: "Sono molto contento di essere stato chiamato a questa celebrazione – ha detto – perché per me Giovannirappresenta un momento importante delladella nostra cultura, con i tratti fondamentali del suo pensiero: immaginare una cultura che fosse partecipe della creazione di un’identità nazionale, che dovesse essere divulgata e trasmessa anche ai centri popolari e non solo riservata ai cenacoli più ristretti".