Sono state annullate le elezioni rumene, per l’interferenza russa

La Corte costituzionale di Bucarest ha annullato il primo turno dellepresidenziali con una decisione senza precedenti. La sentenza è definitiva e arriva dopo che il Presidente Klaus Iohannis aveva dichiarato che la Russia ha condotto una vasta campagna di propaganda nel Paese comprendeva migliaia di account sui social per promuovere il vincitore Calin Georgescu su piattaforme come TikTok e Telegram. Georgescu, outsider di estrema destra, avrebbe dovuto affrontare domenica al ballottaggio la riformista Elena Lasconi del partito Save Romania Union.L’intero processo elettorale dovrà essere ripetuto. Domenica si sarebbe dovuto svolgere il secondo turno e nei seggi all’esterogià in corso le votazioni.Nonostante fosse un grande outsider che aveva dichiarato zero spese per la campagna elettorale, Georgescu è emerso come favorito il 24 novembre.