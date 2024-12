Dilei.it - Sofia di Svezia compie 40 anni. Chi è la nuora del Re

di40e sulle pagine dell’edizione scandinava di Vogue, che per la speciale occasione questa settimana le dedica la cover, la Principessa si racconta, rivelando anche che la sua quarta gravidanza – che porterà a termine a febbraio 2025 – non rientrava nei piani della famiglia. “Io e mio marito veniamo da una famiglia di cinque – con tre figli – quindi abbiamo pensato che sarebbe stato un buon numero e ne siamo molto contenti. Ma fortunatamente c’è un bonus in arrivo. Ci sentiamo molto felici e grati. Forse non era previsto, ma ora siamo molto, molto emozionati, soprattutto i bambini”, ha rivelato al magazine.La Principessadi, nataHellqvist, è la moglie del Principe Carlo Filippo died è quindi ladel Re Carlo Gustavo e della Regina Silvia.