Bergamonews.it - Ruba cibo al supermercato e lancia il carrello contro la cassiera: 78enne arrestato per tentata rapina

Seriate. Hato prodotti alimentari per un valore di 40 euro alU2 di Seriate e li ha nascosti in un sacchetto di plastica. Ma quando è uscito è suonato l’antitaccheggio, così la responsabile del punto vendita lo ha seguito chiedendogli di mostrarle se nel sacchetto ci fosse qualcosa di non pagato. Lui a quel punto ha spinto per due volte iladdosso alla donna per cercare di scappare, ma un agente della polizia penitenziaria fuori servizio lo ha trattenuto fino all’arrivo dei carabinieri.L’uomo, P.B., 78 anni, residente a Peia, giovedì 5 dicembre ha raggiunto Seriate per una visita medica e poi ne ha approfittato per fare un po’ di compere. Ha infilato alcuni generi alimentari nele si è diretto alla cassa, dove ha pagato solamente parte della spesa. Delle confezioni dile aveva nascoste in un sacchetto che ha sistemato nel, sotto quelli riempiti con i prodotti pagati.