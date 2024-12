Tvplay.it - Roma-Lecce, doccia gelata: nuova tegola e allarme per Ranieri

Tutto pronto per la sfida tra, match valido per la 15^ giornata di Serie A. Occhio alle mosse die alle novità dall’infermeria. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe suonato un nuovoche potrebbe costringere il tecnico giallorosso a fare a meno di un bigCome confermato dain conferenza stampa, lapotrebbe fare a meno di Dovbyk in vista della sfida della 15^ giornata contro il. L’attaccante ucraino, infatti, ha accusato un attacco influenzale nelle ultime ore e difficilmente riuscirà a rispondere presente in vista del match dell’Olimpico.proverà a recuperarlo ma, per il momento, non filtrano segnali incoraggianti. Qualora Dovbyk dovesse alzare bandiera bianca, il tecnico giallorosso potrebbe aprire all’idea di Dybala finto nove.La Joya, infatti, potrebbe agire da prima punta con Pellegrini e Soulè alle sue spalle.