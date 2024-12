Nerdpool.it - Rivelato l’enorme budget di Biancaneve, che supera la maggior parte dei remake live-action della Disney

Quanto può essere alto il? Ildi– che vede Rachel Zegler (West Side Story) nel ruolo di protagonista accanto a Gal Gadot (Wonder Woman) nei panniRegina Cattiva invidiosapiù bella di tutte – potrebbe essere il più costoso di tutti idello studio, se si tiene conto dei costi di marketing e distribuzione. Secondo Variety, la rivisitazione del film d’animazionee i sette nani del 1937 ha un prezzo di produzione di 240 milioni di dollari, il che lo rende uno degli adattamenti con ilpiù elevato.Per fare un paragone, questa cifra è pari aldi La sirenetta dell’estate scorsa, che ha raggiunto 569 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di undi 240 milioni di dollari.Solo La Bella e la Bestia con Emma Watson del 2017 e ilin computer grafica de Il Re Leone del 2019 sono costati di più: Laha speso 255 milioni di dollari per il primo e altri 260 milioni di dollari per il secondo, senza contare il P&A (stampe e pubblicità).