Quifinanza.it - Quanto incidono cambiamento climatico ed inquinamento sul benessere oculare

Leggi su Quifinanza.it

Quando pensiamo all’e soprattutto all’impatto del, difficilmente ci vengono in mente gli occhi. Eppure queste “finestre” sul mondo esterno risentono della situazione ambientale. Lo conferma un’analisi pubblicata su Clinical Ophtalmology, coordinata da Jennifer Patnaik, docente presso l’Università del Colorado.L’raddoppia i rischi di visite ambulatorialiLa ricerca aggiunge un tassello alle conoscenze sul rapporto trae ambiente. Gli studiosi hanno preso in esame le associazioni tra irritazione della superficiee visite ambulatoriali giornaliere correlate alle allergie con livelli giornalieri di PM (particolato atmosferico) nell’area metropolitana di Denver. Sono state studiate in particolare le concentrazioni di PM10 e PM relativo a particelle di 2,5 micrometri o meno di diametro.