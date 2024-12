Iodonna.it - Prodotta da Alessandro Siani, è un racconto spassosa sulla Camorra con l'intenzione di renderla meno spaventosa

Leggi su Iodonna.it

In onda in prima tv questa sera alle 21.20 su Rai 2, Benvenuti in casa Esposito è una divertente satira sui luoghi comuni della. Protagonista della commedia,da, il figlio imbranato di un boss che non riesce a seguire le orme del padre. Con un cast tutto napoletano, il film vede per la prima volta in un ruolo principale il caratterista Giovanni Esposito, affiancato dalla sempre brava Antonia Truppo. “Criature” al cinema: Marco D’Amore e il circo per salvare i giovani di Napoli X Leggi anche ›ha scommesso tutto sulle sue origini napoletane.