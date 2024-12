Ilrestodelcarlino.it - Piazza della Mercanzia ‘liberata’ dalla gru edile

Bologna, 6 dicembre 2024 – Torna ‘libera’ allo sguardo. La pesante gru che da oltre due anni erata nei pressiTorre Alberici, cuore del complesso acquistato nel 2019 da Alberto Vacchi, presidente e amministratore delegato di Ima, e in via di ristrutturazione, è stata smantellata. Dunque, nell’area già gravata‘protezione’ attorno alla Garisenda, i turisti potranno rifarsi gli occhi guardano la facciata dello storico palazzo, un tempo sede del ristorante Il Pappagallo e che presto, al piano terra, ospiterà il nuovo progettoMacelleria Zivieri. Il livello superiore, come anticipato dal Carlino nel maggio 2022, è oggetto di una ristrutturazione per realizzare appartamenti e uffici. L’edificio – che si dice risalga addirittura al 1273 – sorge tra gli antichi palazzi dai portici in legno, nell’area dove esisteva la vecchia dogana cittadina e ora si trova il Palazzo, protagonistaBologna medievale le cui mura e torri sono in gran parte cadute.