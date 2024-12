Noir in festival 2024 | si chiude nel segno del cinema italiano

Leggi su Cinefilos.it

in: sineldelUltima giornata di programmazione per ilin, la cui 34ma edizione sisabato 7 dicembre all’insegna della miglior letteratura e del migliordi genere. Tanti gli ospiti che hanno reso imperdibile questa edizione, tra cui la più grande scrittrice americana vivente Joyce Carol Oates, premiata con il Raymond Chandler Award, o lo spagnolo Juan Gómez-Jurado, autore di best seller internazionalmente celebrati, e grandi nomi della letteratura italiana tra cui Maurizio De Giovanni.Evento di chiusura delsarà un’anteprima imperdibile fuori concorso: Fatti Vedere di Tiziano Russo (prenota il tuo biglietto gratuito), commedia a tinteche vede nel cast Matilde Gioli, Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon e Asia Argento, che arriverà nelle sale italiane grazie ad Eagle Pictures.