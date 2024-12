Metropolitanmagazine.it - Michael Douglas vorrebbe fare un horror nonostante si sia ritirato dalla recitazione

ha rivelato di essersi preso una pausanegli ultimi due anni, ma di essere ancora disponibile ad accettare progetti che lo introducano a un nuovo genere o ruolo, come un film. L’ attore, che ha compiuto 80 anni a settembre, ha raccontato sul palco al Red Sea Film Festival in Arabia Saudita di essersi preso una pausa per la prima volta in quasi 60 anni, a parte quando era in cura per un cancro nel 2013. “Ho appena compiuto 80 anni“, ha detto l’attore, che ha spiegato di aver deciso di prendersi una pausa dopo aver interpretato Benjamin Franklin in Franklin. “Mi sono preso una pausa nel 2023 e ho quasi finito il 2024. Mi sto divertendo molto e mi godo la vita“.Prima di smettere, l’attore ha dichiarato di aver interpretato ruoli diversi dagli altri, tra cui quello ne Il metodo Kominsky, che gli ha dato l’opportunità di esplorare la commedia in modo più approfondito; Ant-Man & the Wasp: Quantumania della Marvel, in cui ha lavorato per la prima volta con il green screen, e Franklin, un film drammatico in costume dopo una carriera in cui interpretava ruoli ambientati principalmente in contesti contemporanei.