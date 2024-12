It.newsner.com - Mamma e figliastra si scontrano su rigide regole vegane

Nelle famiglie allargate, i conflitti nascono spesso per le scelte di stile di vita, ma quando Nadia ha imposto le sue, il suo approccio ha allontanato lae ha portato a una crisi familiare. Nadia insisteva che tutti, compresa laquindicenne, aderissero alla sua dieta.“A casa nostra siamo vegani”, ha detto alla ragazza. “Se non ti piace, stai da tua madre”. La richiesta di libertà alimentare dellaè stata accolta con disprezzo anziché con un compromesso, creando inutili tensioni.Una sera, dopo essersi sentita dire ancora una volta che i suoi desideri non contavano, ladecise di ribellarsi. Portò in casa una torta al cioccolato contenente arachidi, a cui il figlio di sette anni di Nadia era allergico. Quando il bambino ha avuto una reazione, Nadia si è precipitata a curarlo con del cortisone.