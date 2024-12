Secoloditalia.it - M5S, pure l’ex Iena Giarrusso sbugiarda Conte: lui contrario a Draghi? Clamorosa balla. E non solo quella

Sulle macerie del M5S sono pronti a danzare tanti ex fedelissimi pentastellati della prima ora che oggi, da fuoriusciti, puntano l’indice contro il leader, additato come responsabile del fallimento su tutta la linea. Una linea che, gli rimproverano i grillini schierato col fondatore garante, ha portato il Movimento ad assumere i connotati sempre più marcati di un partito individuale che ha rinnegato istanze e snaturato l’anima di una comunità che avrebbe dovuto essere super-partitica e che però, ad oggi, si è ridotta come ha avuto modo di dire ancora qualche giorno fa Toninelli, a costola sfigata del Pd.M5S, dopo Toninelliall’attacco diE non c’èToninelli a lanciare i suoi segnali di fumo nell’etere da ultimo dei Mohicani di Grillo: sono giorni ormai che anchefa sentire la sua voce dissidente, lanciando strali a destra e a manca, con un obiettivo soprattutto nel mirino: quel Giuseppeche ha avocato a sé gestione, immagine e operato della frastagliata galassia pentastellata ridotta a un Vietnam.