Rompipallone.it - Lutto nel calcio: il commovente messaggio di Shamel Batistuta

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 6 Dicembre 2024 21:34 di Simone Davinoper lo storico ex attaccante di Serie A, leggenda delargentino. Ildi Shamel Batistuta ha commosso tutti.Il mondo delsi stringe attorno al dolore della famiglia Batistuta, per ilche ha colpito la stessa famiglia dell’ex leggendario attaccante dell’Argentina e che in Serie A ha vissuto gran parte della sua carriera rendendo iconico il suo periodo trascorso negli anni duemila in Italia.La famiglia di Batistuta nei giorni scorsi aveva espresso tutta la gratitudine per quanto fatto dai medici e, nei giorni a seguire, è arrivato anche il commentoda parte di Shamel Batistuta, figlio del leggendario attaccante dell’Argentina.nel: ildi Shamel BatistutaFiglio del leggendario attaccante argentino, ha preso voce, dopo i giorni che sono trascorsi dalche ha colpito Gabriel Batistuta.