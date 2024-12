Ilrestodelcarlino.it - Lo chef spegne i fornelli: “Non ho più emozioni, chiudo due ristoranti”

Fermo, 6 dicembre 2024 – Cucinare è un atto d’amore, è qualcosa che unisce cibo e, esperienze e condivisione. Secondo Nikita Sergeev,stellato Michelin dal 2021, quando si perde quell’emozione, quando si spezza quel legame di condivisione è tempo di fermarsi. Nikita è nato in Russia ma vive a Porto San Giorgio, nelle Marche, da oltre vent’anni. Il primo ristorante lo ha aperto nel 2013, in centro, dopo qualche anno aveva scelto un nuovo locale di vetro e di bellezza, sul lungomare, lì aveva trasferito l’Arcade. Da qualche tempo il ristorante ha chiuso, sulla porta il cartello ‘Vendesi’, chiuso anche Banco 12, l’altro locale che Nikita ha fatto nascere, con un progetto culinario diverso, di nuovo al centro del paese. Chiusure che vogliono dire anche perdere la stella Michelin, riconfermata solo poche settimane fa allo, per due locali che avevano creato movimento in città e che per Nikita erano vita e lavoro insieme.