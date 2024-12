Ilgiorno.it - La cooperativa Il Fiore di Magenta perde la commissione con Technisub: 50 lavoratori fragili a rischio

(Milano) – Cosa ne sarà dei 50, tra uomini e donne in condizione di grandetà, che lavorano allaIldi? Con il prossimo primo gennaio rischiano di rimanere senza occupazione. Una doccia fredda. Ma cos’è accaduto alladi via Piave che faceva lavorare queste persone impegnate nell’assemblaggio di occhialini da piscina? LaIl, nata per volontà di Giuditta Ranzani, ha lavorato per 20 anni con ladi Genova che aveva commissionato il lavoro di assemblaggio.è stata poi rilevata da una multinazionale francese che, a causa della mala gestione, ha letteralmente dilapidato una ditta florida. Acquisita per un euro da una finanziaria inglese che ha deciso di mantenere internamente la produzione. Il comune di Genova ha cercato l’acquirente, per mantenere il marchio prestigioso in città.