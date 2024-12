Superguidatv.it - Intervista a Gabriele Corsi alla presentazione de’ “Il Concertozzo” a Montecitorio

Ilè un evento musicale unico nel suo genere, nato dcollaborazione tra il Trio Medusa, Radio Deejay ed Elio e le Storie Tese. È un concerto che unisce musica di alta qualità, leggerezza e un forte messaggio sociale, diventando simbolo di solidarietà e inclusione. La sua particolarità sta nell’iniziativa solidale legata al progetto: in molti casi, il food & beverage durante l’evento è gestito da ragazzi con autismo, come avviene grazie al supporto di associazioni come PizzaAut. Questo aspetto lo rende non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’esperienza che celebra la diversità e il valore del lavoro inclusivo. Noi eravamo presenti all’evento ed abbiamotooggi una giornata speciale quiCamera dei Deputati con il, cos’è e come nasce quest’idea che adesso è diventato anche un documentarioQuesto documentario racconta il terzo